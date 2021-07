FC Bayern: Vollelektrische Dienstwagen für Lewandowski, Nagelsmann und Co.

Die deutschen Nationalspieler Leroy Sané, Leon Goretzka und Serge Gnabry sowie Torjäger Robert Lewandowski fahren in der anstehenden Saison mit vollelektrischen Autos.

15 Profis und Offizielle von Rekordmeister Bayern München um den neuen Trainer Julian Nagelsmann bekamen am Freitag im Fahrerlebniszentrum in Neuburg an der Donau ihre neuen Dienstwagen von Partner Audi.