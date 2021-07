Olympia 2021, Handball: Deutschland - Norwegen im LIVETICKER

Die deutschen Handballer können mit einem Sieg gegen Norwegen einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale machen. SPORT1 begleitet die Partie im LIVETICKER.

Handball bei Olympia 2021: Deutschland - Norwegen 0:1

+++ Erste Aktion +++

Das DHB-Team beginnt konzentriert in der Abwehr und wehrt den ersten Angriff der Norweger erfolgreich ab. Doch aus dem Tempogegenstoß springt kein Treffer für Deutschland heraus. Pekeler wird gefoult.

+++ Anwurf! +++

+++ Geballte Bundesliga-Erfahrung bei Norwegen +++

Elf von 14 norwegischen Spielern stehen bei Vereinen in der deutschen Bundesliga unter Vertrag. Der Gegner ist für das DHB-Team also nicht ganz so unbekannt.