AvD Motor & Sport Magazin mit Maximilian Günther und Christian Danner LIVE im TV

Maximilian Günther wird per Liveschalte im AvD Motor & Sport Magazin zu Gast sein. Zudem ist Christian Danner im Studio. Es geht unter anderem um den GP von Ungarn.

Zum Abschluss eines heißen Motorsportwochenendes auf SPORT1 gibt es am Sonntag ab 21.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 wieder das AvD Motor & Sport Magazin zu sehen.

Moderatorin Ruth Hofmann freut sich an diesem Sonntag über einen ganz besonderen Gast.

Maximilian Günther wird per Liveschalte an der Sendung teilnehmen. Der 24-Jährige ist Rennfahrer in der Formel E.