Formel 1 in Ungarn: Max Verstappen mit Bestzeit, Lewis Hamilton lauert

Max Verstappen meldet sich nach seinem heftigen Crash mit Lewis Hamilton in Silverstone eindrucksvoll zurück. Der Red-Bull-Pilot setzt im Training die Bestzeit.

Max Verstappen hat sich nach seinem heftigen Crash mit Lewis Hamilton in Silverstone mit einer Trainingsbestzeit zurückgemeldet.

Der WM-Spitzenreiter der Formel 1 fuhr im ersten freien Training zum Großen Preis von Ungarn in 1:17,555 Minuten die schnellste Runde, der Red-Bull-Pilot aus den Niederlanden war am Freitagmittag damit aber nur knapp schneller als die beiden Mercedes-Piloten Valtteri Bottas und Hamilton.

Damit unterstrich Red Bull seine Favoritenstellung auf den Sieg beim elften Saisonrennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky), dem letzten vor der vierwöchigen Sommerpause. In der WM beträgt Verstappens Vorsprung auf Rekord-Champion Hamilton nach dem Unfall in Großbritannien nur noch acht Punkte. (Fahrerwertung der Formel 1)