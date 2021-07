Voller Erfolg für Riot’s Mobile Games Wild Rift, TFT und LoR

Anzeige

Riot Games ist im Mobile-Sektor angekommen © Riot Games

F. Öztürk

Der Einstieg in den mobilen Sektor macht sich für den Publisher Riot Games bezahlt - Teamfight Tactics, Wild Rift und Legends of Runeterra spielten schon über 100 Millionen US-Dollar ein.

Genau genommen sind es bereits 108 Millionen US-Dollar, die Spieler weltweit bisher in die Free2Play-Titel der Firma investiert haben. Das zeigt eine Analyse von Sensor Tower, die die Umsätze des App Stores und Google Play auswerten. Ihren Daten zufolge entfällt der kleinste Anteil davon an das Kartenspiel Legends of Runeterra, der Autobattler Teamfight Tactics brachte etwa doppelt so viel ein.

An erster Stelle steht wenig überraschend das “kleine” MOBA, League of Legends: Wild Rift. Letzteres ist knapp ein halbes Jahr alt, basiert zwar auf den Mechaniken der PC-Vorlage, wurde jedoch vollständig für Touchscreens adaptiert und dadurch stark vereinfacht. Wild Rift hat bis dato schon 65 Millionen US-Dollar eingespielt und wird damit wohl auch mobil das größte Zugpferd von Riot bleiben.

USA geben am meisten aus

Den Großteil des Umsatzes haben Riot Spielern aus den USA zu verdanken. Diese machen mit Ausgaben von 28 Millionen US-Dollar etwa 26 % des Gesamtumsatzes aus. Nur knapp dahinter steht Südkorea auf Platz zwei, mit 22 %. Auf Platz drei befinden sich brasilianische Gamer, die 6.5 % beisteuerten. Dieselben Länder verzeichnen auch die meisten Downloads, wobei hier Brasilien an erster, Südkorea an zweiter und die USA an dritter Stelle stehen.

Riot Games bald auch im Mobile-Markt an der Spitze?