Wayne Rooney entschuldigt sich nach Skandal bei Familie und Derby County

Am vergangenen Wochenende endete eine Nacht für die englische Fußball-Legende mit vier Frauen in einem Hotelzimmer. Diese teilten später anzügliche Fotos mit dem 35-Jährigen.

Rooney will nach vorne schauen

Laut The Sun meldeten sich die drei Frauen, die die Fotos gemacht hatten, bei den Anwälten des Engländers, um alle Bilder, die in dieser Nacht aufgenommen wurden, sowie die Urheberrechte daran zu übergeben. Die Frauen sollen dafür eine symbolische Summe von einem Pfund erhalten haben. Allerdings sei eine der Personen nicht Teil des Deals gewesen.

Zuvor habe Rooney die Frauen am Samstag in einem Club in Manchester nach einer 1:2-Niederlage im Vorbereitungsspiel gegen Viertligist Salford in den VIP-Bereich eingeladen.