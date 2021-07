Olympia, Tennis: Alexander Zverev schlägt Novak Djokovic und spielt um Gold

Alexander Zverev blickte nach einem der größten Siege seiner Karriere überwältigt gen Himmel, dann vergrub er das Gesicht in beiden Händen, sackte in die Knie und konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten.

“Das ist einer der emotionalsten Siege meiner Karriere. Ich habe jetzt eine Medaille für Deutschland gesichert, das ist ein wahnsinniges Gefühl, weil ich weiß, dass ich nicht nur für mich selber oder meine Familie spiele, sondern für alle, die hier im Dorf sind”, sagte Zverev im ZDF: “Wir haben eine unglaubliche Gruppe von Athleten. Am Ende ist es das größte Sportevent, was wir auf der Welt haben. Ich bin froh, dass ich jetzt im Finale bin.”

Der Weltranglistenfünfte aus Hamburg siegte am Freitag mit 1:6, 6:3, 6:1 gegen den Grand-Slam-Rekordchampion aus Serbien. Mit der drohenden Niederlage vor Augen startete Zverev im zweiten Satz ein Wahnsinns-Comeback und ließ Djokovic keine Chance mehr.

Und als der schon lange den Court verlassen hatte, saß Zverev noch immer auf der Bank und heulte in sein Handtuch.

Zverev spielt gegen Khachanov um Olympia-Gold

Bundestrainer Michael Kohlmann zeigte sich schwer beeindruckt: “So habe ich ihn das letzte Mal in den ersten zwei Sätzen des US-Open-Finals gegen Dominic Thiem gesehen. Wenn er das so spielt, auch mit den Aufschlagleistungen, dann ist er ganz schwer zu schlagen.”

Im Endspiel am Sonntag kämpft der 24-Jährige gegen Karen Khachanov um die erste Goldmedaille für den Deutschen Tennis Bund (DTB) im Männer-Einzel überhaupt - und ist klar favorisiert. Vor 21 Jahren in Sydney hatte Tommy Haas Silber gewonnen.

Gleichzeitig verteidigte Zverev das Alleinstellungsmerkmal der deutschen Ikone Steffi Graf. Sie bleibt der einzige Tennisprofi, der den sogenannten Golden Slam schaffte, den Gewinn aller vier Grand-Slam-Turniere und der olympischen Goldmedaille in einem Kalenderjahr. ( Olympia 2021: Alle Entscheidungen im SPORT1 -Liveticker )

Graf gelang dies 1988, Djokovic hat in diesem Jahr bereits die Major-Titel in Melbourne, Paris und Wimbledon geholt.

“Es ist wichtig, dass Sascha aktiv und offensiv spielt und die Punkte beherrscht”, sagte Bundestrainer Michael Kohlmann, der neben Doppel-Spezialist Kevin Krawietz von der Tribüne aus anfeuerte. Und Zverev ging von Beginn an hohes Risiko und gab in den Grundlinienduellen den Ton an, doch mit einem völlig missratenen Überkopfball leitete der 24-Jährige Djokovics erstes Break zum 3:1 ein. Der Serbe wurde dominanter, Zverev streute leichtere Fehler ein.