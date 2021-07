2. Bundesliga, St. Pauli: Daniel-Kofi Kyereh spielt sich in den Fokus

Den Start in die neue Saison hätte sich der FC St. Pauli nicht besser erträumen können: Mit einer beeindruckend starken Leistung setzten sich die Kiezkicker 3:0 gegen Holstein Kiel durch . (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Nachhaltig Eindruck hinterließ vor allem Daniel-Kofi Kyereh. Der offensive Mittelfeldspieler sorgte mit einem eiskalten Abstauber in der 62. Minute für das zwischenzeitliche 2:0 - das war jedoch noch nicht seine Szene des Spiels. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Kyereh jubelt über vermeintliches Traumtor

In der 84. Spielminute wurde es nämlich noch sehenswerter: Nach einer Flanke von Maximilian Dittgen erzielte Kyereh mit einer Mischung aus Seit- und Fallrückzieher ein wahrhaftiges Traumtor. Doch der frenetische Jubel war nicht von langer Dauer.

Dabei steht der Profi von St. Pauli nicht zum ersten Mal in den letzten Wochen im Fokus. Bereits im letzten Testspiel vor dem Saisonstart gegen Hertha BSC (2:2) fiel Kyereh unter anderem mit einem Treffer auf.

Entwicklung von Kyereh weckt Interesse

Der Ghanaer ist mittlerweile der Dauerbrenner am Millerntor. In der letzten Saison kam er in allen 34 Zweitligapartien zum Einsatz.