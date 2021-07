Olympia 2021: Dimitrij Ovtcharov muss vor Bronze-Match auf Training verzichten

Kuriose Hallenschließung vor Bronze-Match

Ovtcharov spielt ab 20.00 Uhr Ortszeit (13.00 MESZ) um die Bronzemedaille. Der 32-Jährige verzichtete wegen der Hallenschließung auf ein Training am Morgen und fuhr stattdessen früher als gedacht in die Hauptspielhalle. “Das lässt unser ganzes Team hier sehr unzufrieden zurück”, so Prause.