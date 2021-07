Steigende Coronazahlen: Olympia-Gastgeber Japan weitet Notstand aus

In Tokio gibt es strenge Hygienemaßnahmen © AFP/SID/DANIEL LEAL-OLIVAS

Olympia-Gastgeber Japan weitet angesichts der steigenden Coronazahlen seinen Notstand auf weitere Präfekturen außerhalb der Metropolregion Tokio aus. “Wir müssen eine starke Botschaft senden”, sagte Gesundheitsminister Norihisa Tamura: “Wir sind sehr besorgt.” Am Donnerstag waren die Infektionen erstmals in der Pandemie in Japan auf über 10.000 geklettert.