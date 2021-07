Olympia 2021: Schwere Stürze überschatten BMX-Rennen

Bei den Halbfinal-Läufen der BMX-Rennen in Tokio kommt es gleich zwei Mal zu schweren Stürzen. Auch ein Olympiasieger verletzt sich - und muss aufgeben.

Zwei schwere Stürze haben die BMX-Rennen bei den Olympischen Spielen in Tokio überschattet. In den Halbfinal-Läufen am Freitag verletzten sich Rio-Olympiasieger Connor Fields aus den USA und die Australierin Saya Sakakibara offenbar schwerer. Beide mussten mit einer Trage weggebracht werden.