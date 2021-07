Gold Cup: Gastgeber USA und Mexiko im Final-Klassiker

Das US-Team gewann am Donnerstag (Ortszeit) im texanischen Austin gegen den Gaststarter und nächsten WM-Ausrichter Katar glanzlos mit 1:0 (0:0). Im zweiten Halbfinale setzte Mexiko sich anschließend in Houston mit 2:1 (1:0) gegen Kanada durch.

Gold Cup: Neuauflage des Finales von 2019

In der Nacht auf Montag deutscher Zeit kommt es in Paradise/Nevada nun zur Neuauflage des Endspiels von 2019, das Mexiko gewonnen hatte (1:0).

Auch in Houston geschah entscheidendes vom Punkt: Mexiko ging durch einen Foulelfmeter von Orbelin Pineda (45.+2) in Führung, in der zweiten Hälfte vergab Teamkollege Carlos Salcedo einen solchen (66.). Tajon Buchanan (57.) glich für Kanada aus, Hector Herrera (90.+9) traf in der schier endlos langen Nachspielzeit aber doch noch zum Favoritensieg.