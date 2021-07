Olympia 2021: Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler mit emotionalem Tränen-Interview

“Ich glaube, das dauert noch, bis ich das verkraftet habe, das gestern, diese Zusammenkunft von diesen unglücklichen Umständen”, haderte Zeidler im ZDF: “Eine Welle und dann noch eine Böe drin zu haben und dann einfach nicht mehr in der Lage zu sein, dieses Rennen zu Ende zu fahren in einem Stil, in dem ich es sonst hätte fertig fahren können, ist einfach niederschmetternd.”