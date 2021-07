NBA-Draft 2021: Historisch! Franz Wagner zu Orlando Magic - Cunningham Top-Pick

Franz Wagner spielte am College für die Michigan Wolverines © Imago

Basketball-Talent Franz Wagner ist beim Draft als höchster deutscher Pick in der Geschichte der NBA ausgewählt worden.

Der 19 Jahre alte Forward, der zuletzt am College für die Michigan Wolverines gespielt hatte, wurde an Position 8 von den Orlando Magic gedraftet, bei denen auch sein Bruder Moritz unter Vertrag steht. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

NBA-Draft: Franz Wagner toppt Dirk Nowitzki

So früh war zuvor aus deutscher Sicht nur Detlef Schrempf (1985 an Position 8 zu den Dallas Mavericks) ausgewählt worden. Wagner übertrumpfte damit unter anderem auch Dirk Nowitzki, der 1998 an Position 9 von den Milwaukee Bucks gepickt und anschließend direkt zu den Mavs getradet worden war.