Nach Waldbränden in der Türkei: Mesut Özil will 1000 Setzlinge spenden

Mesut Özil will der Region Antalya helfen © AFP/POOL/SID/KENAN ASYALI

Mesut Özil will nach den verheerenden Waldbränden in der türkischen Region Antalya 1000 Setzlinge für das betroffene Gebiet spenden.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Mesut Özil will nach den verheerenden Waldbränden in der türkischen Region Antalya 1000 Setzlinge für das betroffene Gebiet spenden. Das twitterte der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler von Fenerbahce Istanbul am Donnerstagabend und folgte damit auf mehrere seiner Teamkollegen.