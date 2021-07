Olympia 2021 heute: Zverev - Djokovic, Handballer, Ruder-Achter LIVE im TV, Stream, Ticker

Olympische Spiele Heute: Auftakt für die Leichtathleten

Am Freitag gehen die Olympischen Spiele von Tokio auch für die Leichtathleten offiziell los. Den Auftakt machen unter anderem die Wettkämpfe im Diskuswerfen und Kugelstoßen. Vorläufe stehen zudem bei der neu geschaffenen Disziplin 4x400 Meter mit einer Mixed-Staffel auf dem Programm.

Apropos Medaillen: Der deutsche Ruder-Achter geht am Freitag als Gold-Favorit ins Finale und könnte die DOSB-Auswahl im Medaillen-Ranking klettern lassen. Noch nicht um Gold, aber dafür um die Chance auf den großen Erfolg geht es derweil für Florian Wellbrock und Alexander Zverev.

Schwimmer Wellbrock, der im Finale über die 800 Meter Freistil auf dem vierten Platz gelandet war, will in der selben Disziplin über 1500 Meter in den Endlauf einziehen.