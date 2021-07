Kepa schildert den Wechsel-Eklat und entschuldigt sich bei Sarri und Fans

Kepa bekam Geldstrafe aufgebrummt

Der Spanier weigerte sich jedoch, das Spielfeld zu verlassen, missachtete die Anweisung von Trainer Maurizio Sarri und sorgte so für einen echten Eklat.

„Es war alles ein großes Missverständnis“, wird Kepa von der US-amerikanischen Internet-Plattform The Players‘ Tribune zitiert.

Kepa wollte Zeit schinden

Manchester City habe das Spiel kurz vor der Verlängerung dominiert. Nachdem Kepa nach einer Parade „etwas in seinem Bein spürte“, habe er den Physiotherapeuten gerufen, um sich untersuchen zu lassen und dafür zu sorgen, dass sein Team wieder durchschnaufen könne.

Kepa räumt Fehler ein

„Ich habe mich geirrt, und es tut mir leid für alle, die daran beteiligt waren: für Maurizio Sarri, den ich in der Öffentlichkeit zu untergraben schien; für Willy, einen Mannschaftskameraden und einen großen Profi; und für alle meine Mannschaftskameraden und die Chelsea-Fans, die alles ertragen mussten - den ganzen Lärm, der während des Spiels und in den Tagen danach entstand“, entschuldigte sich Kepa nun.

Gerade die Wirkung nach außen habe Kepa laut eigener Aussage unterschätzt: „Als ich nach dem Ligapokalfinale in der Umkleidekabine mein Telefon in die Hand nahm, wurde mir klar, dass ich weltweit in den Schlagzeilen war.“