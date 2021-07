Olympia 2021: Azzedine Lagab über Rassismus-Eklat um Moster

Bei Twitter konterte er den rassistischen Aussetzer mit Humor. „Es gibt bei Olympia kein Kamelrennen. Deshalb habe ich mich für den Radsport entschieden. Zumindest war ich in Tokio dabei“, schrieb der Radsportler.

Lagab erklärte, dass er weder von Moster noch der deutschen Delegation eine persönliche Entschuldigung erhalten habe. „Nein, aber ich habe später seine Entschuldigungen in den Medien gelesen und auch den Tweet von Nikias Arndt. Es tat gut zu lesen, dass er sich gegen Rassismus ausspricht“, erklärte er im Interview mit der Bild -Zeitung.

„Richtig geschockt“ sei er von den Vorfällen aber ohnehin nicht gewesen, „denn ich bekam schon viel aggressivere, rassistische Beleidigungen zu hören und auch viel direkter. Diese habe ich ja persönlich gar nicht mitbekommen. Geschockt war ich nur, dass das auf einem so hohen professionellen Niveau wie Olympia passieren kann.“

„Vielleicht würde ich ihm vergeben“

Zur Erinnerung: Moster hatte den deutschen Fahrer Arndt am Streckenrand am Mittwoch mit den Worten: „Hol die Kameltreiber, hol die Kameltreiber“ angefeuert. Später hatte er sich entschuldigt, vom DOSB war er am Donnerstag dennoch nach Hause geschickt worden.