FC Bayern: Kaderplanung und Scouting neu strukturiert

Der FC Bayern Campus in der nähe der Allianz Arena in München © Imago

Es tut sich was beim Nachwuchs des FC Bayern.

Nachdem vor wenigen Tagen verkündet wurde, dass Danny Schwarz, bisher gemeinsam mit Martin Demichelis für die zweite Mannschaft der Münchner zuständig, künftig in einer neu geschaffenen Rolle für die Leihspieler des deutschen Rekordmeisters verantwortlich sein wird , gaben die Bayern am Donnerstag weitere Personal-Entscheidungen bekannt.

„Das Scouting-Team am FC Bayern Campus wurde im Aufgabenbereich und auch personell neu strukturiert“, gab der FCB in einer Pressemitteilung bekannt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Der 39-Jährige arbeitete zuvor als Scout für den FC Chelsea und soll in seiner neuen Tätigkeit unmittelbar in die Kader-Zusammenstellungen der einzelnen Mannschaften einbezogen werden.

FC Bayern setzt auf neues „Herzstück“ im Scouting

Leccese kommt wie Zahn vom FC Chelsea und war dort über drei Jahre als Lead Youth Scout in Europa unterwegs.

Leccese und Karahan sollen künftig gemeinsam mit Dominik Beckenbauer, Sören Radsack und Fabian Lülsdorf „das Herzstück des Scouting-Teams am Campus“ bilden, teilten die Bayern mit.

„Wir freuen uns sehr, dass Florian Zahn diese wichtige Position übernommen hat. Er verfügt über große Erfahrung in der Talente-Sichtung und ist regional, national sowie im europäischen Fußball bestens vernetzt. Gemeinsam mit seinem Team wird er wertvolle Arbeit leisten, damit wir noch mehr Toptalente und noch mehr individuelle Qualität zum Entwickeln an den Campus bekommen“, sagt Holger Seitz, Sportlicher Leiter am Campus.