Olympia 2021: Hammerwerferin Alegna Osorio stirbt nach Trainingsunfall

Was war passiert? Die Hammerwerferin war in einem Leichtathletikstadion in Havanna auf Kuba vom Fluggerät eines männlichen Kollegen getroffen worden, hatte schwerste Kopfverletzungen davongetragen. Am Mittwoch (Ortszeit) verlor sie schließlich den Kampf um ihr Leben.

Auch die amerikanische Hammerwerferin Gwen Berry, die am Sonntag bei den Olympischen Spielen in Tokio an den Start geht, äußerte sich bestürzt: „Viel Liebe an ihre Familie in dieser schweren Zeit. Das ist so traurig.“