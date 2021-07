Nationalmannschaft: Emre Can glaubt an positiven Neustart unter Hansi Flick

Emre Can glaubt an einen positiven Neustart der deutschen Nationalmannschaft unter Bundestrainer Hansi Flick. Der BVB-Star fordert ein gutes Abschneiden bei der WM.

„Man muss ehrlich sein. Die letzten zwei, drei Jahre da sind wir hinter unseren Erwartungen geblieben. Unser Ziel muss es sein, wieder an die Weltspitze zu kommen“, sagte Can im Trainingslager des Bundesligisten Borussia Dortmund in Bad Ragaz.