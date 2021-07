Olympia 2021: Alexander Zverev trifft im Tennis-Halbfinale auf Novak Djokovic

Alexander Zverev steht im Halbfinale des olympischen Tennisturniers. Am Freitag bekommt es die deutsche Nummer eins mit Novak Djokovic zu tun, der den Golden Slam jagt.

Alexander Zverev hat souverän das Halbfinale beim olympischen Tennisturnier erreicht und schnuppert damit an einer Medaille.

Zverev dominiert das Match nach Belieben

In Gefahr, seinen ersten Satz im Turnier abzugeben, geriet er nie - auch, weil er Chardy im zweiten Durchgang ebenfalls früh den Aufschlag abnahm und weiterhin hervorragend servierte.

Zverev winkt die zweite Medaille im Männereinzel für den Deutschen Tennis Bund (DTB) seit Silber für Tommy Haas 2000 in Sydney.

Djokovic jagt weiter den Golden Slam

Djokovic jagt weiter den Golden Slam, also alle vier Grand Slams plus Olympia in einem Jahr zu gewinnen. Als einziger Tennisprofi hat bisher Steffi Graf 1988 dieses Kunststück geschafft.