Marcel Hirscher mit schwerem Sturz bei Enduro-Rallye

Marcel Hirscher hat sich bei der Enduro-Rallye „Red Bull Romaniacs“ bei einem Sturz in den rumänischen Karpaten eine schwere Verletzung zugezogen.

Der zweifache Alpin-Olympiasieger von Pyeongchang hat sich das Bein gebrochen und erholt sich derzeit nach seiner Rückkehr aus Rumänien in einem Salzburger Krankenhaus.

Hirscher: Gegen einen Stein gefahren

Er sei mit seinem Motorrad gegen einen Stein gefahren und „sehr schwer gestürzt“, teilte der Österreicher in einem Video auf Englisch mit. Das zeigt den 32-Jährigen, der 2019 seine Karriere beendet hatte, mit einer Wunde auf der Nase. Dazu gab es ein Röntgenfoto vom gebrochenen Bein.

Hirschers Start bei der Hard-Enduro-Rallye hatte für viel Aufsehen gesorgt. Am Dienstag erst war der pensionierte Ski-Superstar in den Karpaten an den Start gegangen.