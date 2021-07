FC Bayern: Fans sorgen mit kuriosen Gesängen für Aufsehen

Im ereignisarmen Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach sorgt eine kleine Gruppe von Anhängern in der Südkurve mit ihren Gesängen für Schmunzler und Kopfschütteln zugleich.

Sie waren nicht zu überhören und brachten die Besungenen sogar in Verlegenheit!

Bei der 0:2-Pleite im Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach haben etwa 30 der 6000 Zuschauer in der Allianz Arena mit etlichen Gesängen für Verwunderung und den ein oder anderen Schmunzler gesorgt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Bayern-Fans fordern Ulreich für Deutschland

Dabei stand die 32 Jahre Nummer zwei nicht im mal Tor, weil sich gegen die Fohlenelf Ron-Thorben Hoffmann beweisen durfte. ( BERICHT: Was bei Bayerns nächster Pleite wirklich Sorgen macht )

Bereits zu Spielbeginn sangen die Anhänger „Ulle für Deutschland“ und wiederholten ihre Forderung in der 89. Minute, als Hoffmann mit einem Fehlgriff das 0:2 eingeleitet hatte. Aus der Südkurve war dann auch noch zu hören: „Mit Sven Ulreich, wär‘ das nie passiert!“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Ulreich selbst vernahm die Gesänge, lief sogar etwas rot an, aber meisterte die Situation wie ein Profi.

Fans besingen Gnabry und Upamecano

Wie Serge Gnabry, der in der zweiten Hälfte als Kapitän auflief und von der Südkurve bereits in Halbzeit eins gefordert wurde. Weil es in der Arena teilweise totenstill war, waren die Gesänge umso besser zu hören.