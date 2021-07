Olympia: Rommelmann/Osborne holen Silber im leichten Doppelzweier

Jonathan Rommelmann und Jason Osborne gewinnen bei den Olympischen Spielen in Tokio Silber im Leichtgewichts-Doppelzweier.

Das Duo landete im Finale hinter dem Boot aus Irland und bescherte dem Deutschen Ruderverband (DRV) die erste Medaille bei den Sommerspielen. Bronze ging an Italien.

"Ich kann das noch nicht so ganz fassen. Wir wussten, dass wir gut in Form sind. Wir haben den Iren heute einiges geboten, sie hatten ganz schön mit uns zu kämpfen. Wir sind super zufrieden und können uns nichts vorwerfen", sagte Rommelmann am ARD-Mikrofon. Osborne ergänzte: "Wir haben alles gegeben."