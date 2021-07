NFL: Aaron Rodgers schießt gegen Green Bay Packers

In einem ausführlichen Statement während einer Pressekonferenz übte er scharfe Kritik an den Packers.

„Ich will einfach nur in Gespräche eingebunden werden, die die Ausübung meines Jobs betreffen“, sagte er am Mittwoch. Ob dies in Zukunft der Fall sein werde, könne er nicht sagen. Dann ging er ins Detail und erklärte, bei welchen Themen er sich ein Mitspracherecht erhofft habe. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)