Anzeige

Olympia 2021: Jolanda Neff ist der Gegenentwurf zu Simone Biles und Naomi Osaka „Jolandaland“ als Gegenentwurf zu Biles

So erklärt Biles ihren Tränen-Abbruch

H. Luhmann

Bei Olympia in Tokio werden Naomi Osaka und Simone Biles vom Druck zermürbt. Einen bewusst anderen Weg geht Jolanda Neff – und triumphiert nach schweren Rückschlägen.

Als Simone Biles erklärte, warum sie ihren Wettkampf im Mannschaftsfinale der Turnerinnen nach nur einem Gerät abgebrochen hatte, flossen beim US-Superstar die Tränen.

„Ich musste tun, was richtig für mich ist, mich auf meine mentale Gesundheit fokussieren und nicht mein Wohlbefinden gefährden“, sagte die nervlich spürbar angeschlagene 24-Jährige und fügte hinzu: „Wenn ich turne, habe ich weniger Selbstvertrauen, weniger Spaß und bin nervöser. Es ist Mist, wenn man mit seinem eigenen Kopf kämpft.“

Anzeige

Es scheint als sei die Ausnahmeathletin der riesigen Erwartungshaltung derzeit nicht gewachsen. Das Mehrkampffinale sagte sie am Mittwoch ab. Ob sie bei den Olympischen Spielen in Tokio überhaupt nochmal startet, ist derzeit fraglich.

Olympia frisst seine Stars

Ähnlich wie Biles erging es Naomi Osaka, der Japanerin aber fast schon mit Ansage. Nach ihrem Verzicht auf Wimbledon wegen mentaler Probleme, sollte das Tennis-Ass das Gastgeberland stolz machen. Bei der Eröffnungsfeier entzündete sie das olympische Feuer, wenige Tage später war sie früh ausgeschieden.

Auch Osaka wurde zum Opfer des Drucks. Olympia frisst seine Stars.

Eine, die das alles schon durchgemacht hat, ist Jolanda Neff. Sie galt als Wunderkind der Schweiz. Auf ihrem Mountainbike eilte sie von Sieg zu Sieg. Dann kam Olympia in Rio. Gold war fest eingeplant. Am Ende fuhr sie als Sechste an einer Medaille vorbei.

Im Anschluss stellte sie alles auf den Prüfstand - und schließlich auf den Kopf.

Fröhlichkeit gegen den Druck

Sie verließ das Elternhaus – ihr Vater Markus ist ebenfalls Radfahrer, ihre Mutter Sonja Geräteturnerin, Orientierungsläuferin und Schützin - und zog in eine WG in Zürich. Weil sie eine Beschäftigung für den Kopf suchte, schrieb sie sich an der Universität ein. Und weil sie nie mehr eine Entscheidung nur des Geldes wegen treffen wollte, ignorierte sie acht Vertragsangebote, darunter weitaus lukrativere, und unterschrieb beim kleinen polnischen Kross Racing Team.

Als ob das alles noch nicht genug sei an Veränderung, erschuf sie ein zauberhaft anmutendes Projekt, eine Art eigene Welt, in der vor allem Fröhlichkeit herrscht: Jolandaland. Ein bisschen „La La Land“ wie in Hollyoods Musical, ein bisschen „Alice im Wunderland“.

undefined

Anzeige

Dort schreibt sie Kolumnen auf ihrer Website, ist auf Instagram und YouTube aktiv, wo sie alle paar Monate eine neue Videoblog-Episode hochlädt. Immer präsent: Ihr Lächeln und ihr blonder Wuschelkopf. Ihr neues Credo ist klar und deutlich: Nicht das Training habe sie verändern müssen, sondern alles um den Sport herum. „Ich bin nicht glücklich, wenn ich nicht Radfahren kann. Aber ich fahre auch nicht gut Rad, wenn ich nicht glücklich bin. Es ist ein sich selbst verschärfender Kreislauf, der mich unglaub­lich stark, aber auch wahnsinnig schwach machen kann“, erklärte Neff.

Die 28-Jährige hat die Leichtigkeit wiedergefunden, gepaart mit Fleiß.

Not-OP nach schwerem Sturz

Mittlerweile startet sie für das US-amerikanische Team Trek, begleitet wird sie wieder von Vater und Mutter. Ebenfalls zum engeren Kreis gehört der US-Downhill-Biker Luca Shaw, seit drei Jahren ihr Lebenspartner.

Neff hat sogar schwere Rückschläge verkraftet. Kurz vor Weihnachten 2019 stürzt sie in einem Waldstück bei Asheville, North Carolina, schwer. Die Milz riss, eine Rippe brach, beinahe kollabierte die Lunge, sie musste notoperiert werden.

Die 32. Olympischen Spiele sind in vollem Gange. Bereits 1964 fanden die Sommerspiele in Tokio statt © Marc Tirl/Imago Die Olympischen Spiele 2021 gehen vom 23. Juli - 8. August in der japanischen Hauptstadt über die Bühne © Imago Große Ehre für Tennis-Star Naomi Osaka, die das olympische Feuer entzündet © Imago Beachvolleyballerin Laura Ludwig und Wasserspringer Patrick Hausding tragen die deutsche Fahne ins Olympiastadion. Insgesamt gehen 432 Deutsche in Tokio auf Medaillenjagd © Imago Anzeige Pita Taufatofua sorgt auch bei seiner dritten Olympia-Teilnahme in Tokio für Aufsehen. Bei der Eröffnungsfeier glänzt er erneut mit seinem eingeölten Körper © Imago Tina Punzel und Lena Hentschel bescheren Team Deutschland in Tokio die erste Medaille. Im Synchronspringen vom 3m-Brett gewinnen sie mit dem letzten Sprung Bronze © Imago Schwimmstar Adam Peaty bestätigt seinen Olympiasieg von Rio über 100 m Brust bei den Sommerspielen in Tokio - und setzt auch optisch Zeichen © Imago Der algerische Judoka Fethi Nourine (blauer Anzug) zieht von den Wettkämpfen zurück, weil er in der zweiten Runde auf einen Israeli hätte treffen können © Imago Anzeige Der Japaner Kanoa Igarashi zeigt auf dem Surfbrett, was in ihm steckt © Imago Bei dem erstmals durchgeführten Skateboard-Wettbewerb gewinnt Brasiliens Kelvin Hoefler Silber © Imago Gewichtheber Chen Lijun krönt sich im Wettkampf bis 67 Kilogramm mit der Goldmedaille © Imago Turn-Superstar Simone Biles erhält ein eigenes Twitter-Emoji und wird als Ziege dargestellt. Goat - englisch für Ziege - steht für Greatest Of All Time, den oder die Größte aller Zeiten © Imago Anzeige Ragnar Ache feiert sein Tor gegen Saudi-Arabien auf kuriose Weise. Am Ende gewinnt Deutschland 3:2 © Imago Rekord-Olympiasieger USA ist mit einer bitteren Niederlage ins olympische Basketball-Turnier gestartet. Das 76:83 gegen Frankreich war die erste Pleite bei Olympia seit dem Halbfinale 2004 in Athen © Imago Favorit Mathieu van der Poel muss nach seinem kapitalen Sturz im Cross Country aufgeben © Imago Slalomkanute Sideris Tasiadis sichert sich im olympischen Finale in Tokio Bronze - neun Jahre nach seiner Silbermedaille in London © Imago Anzeige Slalom-Kanutin Ricarda Funk legt im Kajak-Einer mit dem ersten Gold für Deutschland nach © Imago Im Surfen ging es derweil hoch her ... © Imago Mit einem Sieger ... © Imago Der in den Wellen von Tsurigasaki Beach am beste zurechtkam und Gold holte ... © Imago Anzeige Es ist der Brasilianer Italo Ferreira © Imago

In der Olympia-Vorbereitung stürzt sie erneut, diesmal im österreichischen Leogang, und bricht sich die linke Hand.

Und doch: In Tokio ist es Neff, die beim Dreifach-Triumph der Schweizer ganz oben auf dem Podium steht, mit der Goldmedaille um den Hals.

„Ich hatte wirklich schlimme Jahre hinter mir“, sagt Neff. Sie hat diese schwere Phase auf ihre eigene Art gemeistert. Vielleicht kann sie damit auch ein gutes Beispiel sein für Simone Biles und Naomi Osaka.

Anzeige

Alles zu den Olympischen Spielen 2021 bei SPORT1: