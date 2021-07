NBA: Dallas Mavericks mit Luka Doncic und Kawhi Leonard zum Titel?

So gab es seit der Jahrtausendwende nur zwei Trainer. Aber in diesem Sommer wird das Personalkarussell ordentlich gedreht. Innerhalb eines Tages wurde General Manager Donnie Nelson entlassen und Head Coach Rick Carlisle trat zurück .

Dazu holte Dallas mit Nico Harrison nun einen absoluten Top-Manager als Nachfolger für Nelson. Der langjährige Nike-Manager ist bestens vernetzt in der NBA und hat vor allem zu Kawhi Leonard einen guten Draht. Es ist also nicht verwunderlich, dass gerade jetzt der Superstar bei den Mavericks heiß gehandelt wird.

Porzingis überzeugt noch nicht

Mit Doncic haben sie bereits einen der besten, wenn nicht vielleicht sogar den besten Spieler der NBA in ihren Reihen. Dennoch ging es in den vergangenen beiden Jahren nicht über die erste Runde der Playoffs hinaus.

Leonard als zweiter Superstar zu den Mavs?

Daher soll nun mit Leonard, der sich in den Playoffs am Kreuzband verletzte und zunächst auf unbestimmte Zeit ausfällt, ein zweiter Superstar an die Seite von Doncic gestellt werden. Ein Move, mit dem Dallas auf einen Schlag zu einem Topanwärter auf den Titel werden könnte. Laut The Ringer sollen auch die Heat an dem 30-Jährigen interessiert sein, ein Verbleib bei den Clippers ist aber ebenso möglich - und soll laut US-Berichten auch die bevorzugte Option von Leonard sein.