FC Bayern verliert Test gegen Borussia Mönchengladbach - Gnabry mit Comeback

Der Rekordmeister, der erneut mit Jugendspielern gespickt war, kassierte in der spärlich gefüllten Allianz Arena gegen Borussia Mönchengladbach eine 0:2-Niederlage. Auch die Fohlen hatten zahlreiche Talente in ihren Reihen. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

„Wir haben auf jeden Fall deutlich besser verteidigt in der ersten Halbzeit als das in den letzten Testspielen der Fall war“, sagte Nagelsmann bei Magenta-TV.

„Wir wollten da heute früher Druck drauf bringen. Wir haben sehr viele Ballgewinne gehabt, Gladbach hatte in der ersten Halbzeit nicht so viele Aktionen, die gefährlich waren. Wir sind selbst zu wenig vors Tor gekommen, waren im Offensivdrittel nicht so spielaktiv, hatten aber trotzdem zwei ganz gute Chancen, bei denen wir ein Tor machen können.“