Hertha BSC: Fredi Bobic baut den Kader mit Jovetic, Boateng und Serdar erfolgreich um

Bobic rüstet mit Mentalitäts- und Führungsspielern auf

Jovetic, der bereits am Dienstag sein erstes Training für seinen neuen Verein absolvierte, spricht fünf Sprachen und verpasst der Hertha-Offensive neue Kreativität und Vielseitigkeit. Der Montenegriner spielte in seiner Karriere für namhafte Klubs, wie Manchester City, Inter Mailand und zuletzt bei der AS Monaco. Allesamt Vereine, die regelmäßig am Europapokal teilnehmen, wohin es auch für die Berliner mittelfristig wieder gehen soll.