Olympia 2021: Simone Biles - wie geht es mit dem Superstar weiter?

Die 24-Jährige wurde für die Mehrkampf-Entscheidung am Donnerstag (12.50 Uhr) abgemeldet und durch Jade Carey ersetzt. Ihre vier möglichen Starts in den Gerätefinals vom 1. bis 3. August hingegen ließ die Rekord-Weltmeisterin vorerst offen.

Biles ist „in Form“

Biles schwieg lange

Glaube half Biles

Bislang hat der viermaligen Olympiasiegerin von Rio de Janeiro 2016 in besonders schwierigen Lebensphasen auch ihr fester christlicher Glaube geholfen: „Es spielt keine Rolle, in welcher Situation man sich befindet. Du legst es einfach in die Hände des Herrn, und er wird dich hindurchführen. Einige Hindernisse dienen zu unserem Besten, ohne sie wärst du nicht so stark geworden, wie du bist.“