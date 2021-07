Champions League: Wieso Mario Götze bei PSV Eindhoven plötzlich aufblüht

Götze als „Architekt des Spiels“

Neue Rolle für Mario Götze

Der ehemalige deutsche Nationalspieler schlüpfte erstmals wieder in die Rolle des Spielmachers. Trainer Roger Schmidt will künftig auf ein 4-2-3-1 System setzen, statt wie bisher im 4-4-2 System zu spielen.

Schmidt schenkt Götze Vertrauen

Dass Götze wieder aufblüht, scheint auch an Trainer Schmidt zu liegen. Der ehemalige Coach von Bayer Leverkusen soll ein Hauptgrund für Götzes Wechsel in die Niederlande gewesen sein.

Malen und Dumfries scheinen PSV nicht zu fehlen

Sowohl Kapitän Denzel Dumfries als auch Donyell Malen standen in der vergangenen Saison in mehr als 30 Ligaspielen auf dem Platz – in der Partie gegen den türkischen Traditionsverein waren beide jedoch nicht im Kader, weil sie den Verein aller Voraussicht nach beide verlassen werden.

Götze-Verbleib von CL-Qualifikation abhängig?

„Das ist der Wettbewerb, in dem ich spielen will. Wir haben eine große Chance“, sagte Götze kürzlich.

Nach dem Kantersieg in Hinspiel kann der niederländische Klub den Einzug in die nächste Runde im Rückspiel am Mittwoch nun perfekt machen. (PSV Eindhoven - Galatasaray Istanbul am Mittwoch um 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)