Olympia: Spanien und Brasilien im Viertelfinale - Frankreich scheidet aus

Spanien zittert sich ins Viertelfinale, Brasilien zieht souverän in die K.o.-Phase ein - Frankreich dagegen fährt wie Deutschland schwer geschlagen nach Hause: Beim olympischen Fußballturnier in Japan lichten sich nach der Gruppenphase die Reihen der vermeintlichen Favoriten.

Spanien genügte am Mittwoch ein 1:1 (0:0) gegen Argentinien zum Sieg in Gruppe C, eine Niederlage hätte das Aus bedeutet. Dahinter schaffte überraschend Ägypten durch ein 2:0 (1:0) gegen Australien den Sprung ins Viertelfinale.