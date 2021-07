Pokémon Unite Guide: Castellith Attacken & Items

Castellith ist in Pokémon Unite vielseitig einsetzbar © TV Tokyo

Pokémon Unite ist das neueste Pokémon Spiel und etwas für MOBA Fans als auch Liebhaber der Nintendo Serie. Wer Krabben mag und Castellith spielen will, dem helfen wir.

Die Fähigkeit Sturdy gibt Castellith einen Defense und Special Defense Bonus, sobald er eine gewisse Menge an HP verloren hat – eine Fähigkeit, die Castelltih in Sachen Tankiness sehr hilft: Die Krabbe hat Nehmerqualitäten. Die Basic Attacke ist auf jeden dritten Hit geboosted und teilt dann mehr Schaden aus und verlangsamt Gegner.

Castellith Moves Empfehlung

Zu Level 1 hat Castellith die Wahl zwischen Fury Cutter, was mehrmals trifft und mit jedem Hit mehr Schaden macht, und Rock Slide – eine Attacke, bei der es Steine regnet, die Gegner verlangsamt. Unserer Meinung nach ist Fury Cutter am Anfang die bessere Attacke, da es euch hilft, schneller wilde Pokémon zu Farmen. Rock Slide kann auch nützlich sein, wenn man das gegnerische Team verlangsamen und Teamfights beeinflussen will, aber damit kann man auch bis Level 3 warten.