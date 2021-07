FC Bayern: Präsident Hainer spricht über Robert-Lewandowski-Zukunft

Herbert Hainer (l.) will Robert Lewandowski noch mindestens zwei Jahre in München spielen sehen © Imago

„Sein Vertrag läuft noch zwei Jahre. In dieser Zeit wird er definitiv für den FC Bayern spielen“, zitieren Goal und Spox Hainer aus einer Presserunde mit chinesischen Medien.

Lewandowski für Hainer „der beste Stürmer der Welt“

Daher stelle sich auch nicht die Frage, ob Erling Haaland als Lewandowskis Erbe in Betracht kommt: „Aktuell schauen wir uns nicht nach einem Nachfolger um, da Robert definitiv noch zwei Jahre für uns spielen wird. Danach können wir uns mit einem Nachfolger beschäftigen.“

Gespräche mit Goretzka und Kimmich laufen

„Es gibt derzeit keine Fristen. Die Spieler haben an der Europameisterschaft teilgenommen, danach waren sie im Urlaub. Mittlerweile sind sie zurück in München und nun können weitere Gespräche stattfinden. Hoffentlich können wir in den nächsten Wochen eine Lösung finden“, sagte er.