BVB-Boss Watzke spricht über Hummels und Transfers

„Mats wird deutlich schneller auf dem Platz stehen, als das in den einen oder anderen Medien spekuliert worden ist, da lege ich mich jetzt einfach mal fest“, sagte Watzke in einer Medienrunde im BVB-Trainingslager in Bad Ragaz.

Personalnot? Watzke äußert sich zu möglichen Transfers

Zusammen mit Hummels nahm auch Nationalspieler Emre Can am Mittwoch das Training wieder auf. Der Schweizer EM-Teilnehmer Manuel Akanji wird am Donnerstag zurückerwartet. Aktuell herrscht in der Defensive des BVB akute Personalnot. Dan-Axel Zagadou und Soumaila Coulibaly werden nach schweren Verletzungen erst im Spätsommer im Mannschaftstraining erwartet. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)