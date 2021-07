Olympia: Zverev/Struff scheiden im Viertelfinale aus und verpassen Medaille

Das Duo aus Hamburg und Warstein unterlag den Amerikanern Austin Krajicek/Tennys Sandgren 3:6, 6:7 (4:7). Zverev war zuvor im Einzel souverän in die Runde der letzten Acht eingezogen, dort geht es für ihn am Donnerstag weiter.

Letzte deutsche Medaillengewinner im Herrendoppel bleiben damit Rainer Schüttler, der als Trainer mit in Tokio ist, und Nicolas Kiefer, die 2004 in Athen Silber gewonnen hatten. Auch Marc Goellner und David Prinosil mit Bronze 1996 in Atlanta sowie die Wimbledonsieger Boris Becker und Michael Stich mit Gold 1992 in Barcelona stehen in den Erfolgslisten der olympischen Doppelwettbewerbe.