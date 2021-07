David Alaba von Real Madrid positiv auf Corona getestet

Kein zweiter Ramos: So will Alaba die Königlichen prägen

Das teilte Real Madrid in einer kurzen Pressemitteilung am Mittwoch mit. Der EM-Teilnehmer habe sich umgehend in Quarantäne begeben, hieß es weiter. Wie lange der 29-Jährige in der Isolation bleiben muss, ließ Real offen.