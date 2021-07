Olympia 2021: Isabell Werth greift nach Gold-Rekord von Birgit Fischer

Dressurreiterin Isabell Werth ist mit ihrem Gold in der Entscheidung der Team-Dressur ganz dicht an die erfolgreichste deutsche Olympionikin Birgit Fischer herangerückt.

Sollte Werth am Mittwoch in Tokio auch in der Einzelentscheidung triumphieren, würde sie mit der Rennsport-Kanutin gleichziehen. Zur Erinnerung: Fischer hatte ihre zwölf Medaillen zwischen 1980 in Moskau und 2004 in Athen gewonnen.