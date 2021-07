Großer Verrat bei den WWE-Frauen

Bei WWE NXT fällt Dakota Kai Damenchampion Raquel Gonzalez in den Rücken. Das Ring-Comeback von Samoa Joe gegen Karrion Kross wird fix gemacht.

Gonzalez, Damenchampion von NXT, wurde in der dieswöchigen TV-Show des Kaders von Dakota Kai hintergangen, als deren Vollstreckerin sie Anfang 2020 ihr Debüt gefeiert hatte. Kai greift nun selbst nach dem Titel, den ihr bisheriger Schützling unter ihren Fittichen errungen hatte.

Dakota Kai fällt Raquel Gonzalez in den Rücken

Der „Turn“ von Kai gegen Gonzalez vollzog sich in einem Segment, in dem Gonzalez ihre NXT-Kolleginnen aufforderte, sie herauszufordern und beim nächsten TakeOver nach dem SummerSlam den Versuch anzustellen, ihre Dominanz zu brechen.

Als niemand antwortete, übernahm Kai das Wort. Sie stellte heraus, was Gonzalez und sie in den 18 gemeinsamen Monaten alles durchgemacht hätten und dass Gonzalez, solange Dakota ihr den Rücken freihalte, Champion bleiben würde.

Als sich beide von den Fans feiern ließen, stellte sich heraus, was Kai mit diesen Worten wirklich meinte: Die Neuseeländerin - Enkeltochter des einstigen Rugby-Nationalspielers Pat Crowley - kündigte Gonzalez die Freundschaft auf und verpasste ihr ein Running Knee in die Ringecke. Als Raquel auf dem Boden lag, posierte Dakota mit dem Titel und verließ daraufhin die Arena.

Die Lehrerin hintergeht die Schülerin

Die Partnerschaft Kai und Gonzalez begann im Januar 2020, als die debütierende Gonzalez Kai zu einem Sieg über Tegan Nox verhalf - Kais Ex-Partnerin, der diese zuvor ebenfalls in den Rücken gefallen war.

Seitdem unterstützten sich beide, gewannen zusammen die erste Ausgabe des Dusty Rhodes Tag Team Classic Turniers der Damen und gingen auch als erste NXT Tag Team Champions der Frauen in die Geschichte ein.

In den vergangenen Monaten verschoben sie die Machtverhältnisse in dem Schülerin-Lehrerin-Verhältnis: Als Gonzalez mit ihrem Sieg über Io Shirai beim WrestleMania-TakeOver zum Damenchampion aufstieg, waren Konflikte in der Beziehung absehbar.