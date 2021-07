Olympia 2021: Deutsche Fechter scheiden aus

Die deutschen Fechter scheiterten an Südkorea © Imago

Die deutschen Fechter scheitern im Halbfinale an Südkorea. Max Hartung könnte seine Karriere mit Bronze beenden.

Im Teamwettbewerb verloren Hartung, Matyas Szabo, Benedikt Wagner und Ersatzfechter Richard Hübers (alle Dormagen) am Mittwoch das Halbfinale gegen Südkorea mit 42:45 und kämpfen um den dritten Platz (10.30 MESZ).

Im Duell um Bronze trifft die Auswahl des Deutschen Fechter-Bundes (DFeB) auf Ungarn, das sein Halbfinale gegen Italien verlor (43:45). Zum Auftakt hatten sich Hartung und Co. souverän gegen die Auswahl des Russischen Olympischen Komitees (ROC) mit 45:28 durchgesetzt.

“Es sah so aus, dass wir es schaffen können. Mein Herz hat geklopft“, sagte Hartung: “Es ist bitter. Wir waren dran gegen die Nummer eins der Welt im olympischen Halbfinale.“

Nach dem guten Start durch Wagner und Szabo hatte Hartung gegen Kim Jung-hwan zunächst Probleme, steigerte sich aber im Duell und setzte vier Treffer in Folge. Im Anschluss geriet das deutsche Team ins Hintertreffen.

Erst schwächelte Wagner, dann verlor auch Hartung sein zweites Duell gegen Oh Sang-uk. Szabo dagegen zeigte sich in Topform, setzte sechs Treffer in Serie und brachte die deutsche Mannschaft wieder auf Finalkurs.