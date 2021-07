Olympia 2021: Hockey-Frauen mit drittem Sieg vorzeitig im Viertelfinale

So erklärt Biles ihren Tränen-Abbruch

Die Mannschaft von Bundestrainer Xavier Reckinger blieb auch beim verdienten 4:2 (2:0) gegen Irland makellos und kann damit schon für die am Montag startende K.o.-Phase planen.

Nach den Siegen gegen Olympiasieger Großbritannien (2:1) und Indien (2:0) sind die „Danas“ mit neun Punkten bereits sicher in den Top vier der Sechsergruppe.

In den abschließenden Spielen der Gruppe A geht es für die Bronzemedaillengewinner von Rio gegen Außenseiter Südafrika (Freitag) und Turnierfavorit Niederlande (Samstag) um eine gute Ausgangsposition für die K.o.-Runde.

Hockey: Altenburg mit Doppelpack

In der prallen Mittagssonne im Oi Hockey Stadium avancierte Lisa Altenburg mit einem Doppelpack zum Matchwinner.

Die zweifache Mutter vom Club an der Alster traf erst mit einem Distanzschuss zur Führung (10.) und erhöhte später per Siebenmeter (40.). Dazwischen trug sich Cecile Pieper (20.) in die Torschützenliste ein.