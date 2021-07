Anzeige

Olympia, Rudern: Frauen-Doppelvierer verpasst erstmals eine Medaille Drama um deutschen Doppelvierer

Der Frauen-Doppelvierer fuhr auf den fünften Platz © AFP/SID/CHARLY TRIBALLEAU

.. SID

Kurz vor Schluss liegt der deutsche Doppelvierer der Frauen auf Silberkurs. Doch plötzlich wird er langsamer. Die Medaille ist weg.

Der deutsche Doppelvierer der Frauen hat erstmals bei Olympischen Spielen eine Medaille verpasst.

Die Crew um Schlagfrau Frieda Hämmerling (Kiel) verfehlte im Finale auf dem Sea Forest Waterway in Tokio das erklärte Ziel und musste sich nach einem dramatischen Endspurt mit Platz fünf begnügen. Gold holte der Doppelvierer aus China vor Polen und Australien.

Anzeige

"Ich kann es nicht in Worte fassen. Ich muss das hier erstmal alles verdauen und Abstand gewinnen. Wir müssen uns damit abfinden, das wird noch ein bisschen dauern", sagte Hämmerling frustriert.

Olympia: Deutsches Boot kommt aus dem Rhythmus

Das deutsche Boot hatte sehr schnell begonnen und bis 500 m vor dem Ziel noch mit 4,07 Sekunden Rückstand auf die Chinesinnen auf dem zweiten Platz gelegen.

Rund 250 m vor der Ziellinie kam das Quartett allerdings aus dem Rhythmus und verspielte die Medaille. Der Rückstand betrug bei äußerst windigen Verhältnissen letztlich 8,28 Sekunden.

Die 32. Olympischen Spiele sind in vollem Gange. Bereits 1964 fanden die Sommerspiele in Tokio statt © Marc Tirl/Imago Die Olympischen Spiele 2021 gehen vom 23. Juli - 8. August in der japanischen Hauptstadt über die Bühne © Imago Große Ehre für Tennis-Star Naomi Osaka, die das olympische Feuer entzündet © Imago Beachvolleyballerin Laura Ludwig und Wasserspringer Patrick Hausding tragen die deutsche Fahne ins Olympiastadion. Insgesamt gehen 432 Deutsche in Tokio auf Medaillenjagd © Imago Anzeige Pita Taufatofua sorgt auch bei seiner dritten Olympia-Teilnahme in Tokio für Aufsehen. Bei der Eröffnungsfeier glänzt er erneut mit seinem eingeölten Körper © Imago Tina Punzel und Lena Hentschel bescheren Team Deutschland in Tokio die erste Medaille. Im Synchronspringen vom 3m-Brett gewinnen sie mit dem letzten Sprung Bronze © Imago Schwimmstar Adam Peaty bestätigt seinen Olympiasieg von Rio über 100 m Brust bei den Sommerspielen in Tokio - und setzt auch optisch Zeichen © Imago Der algerische Judoka Fethi Nourine (blauer Anzug) zieht von den Wettkämpfen zurück, weil er in der zweiten Runde auf einen Israeli hätte treffen können © Imago Anzeige Der Japaner Kanoa Igarashi zeigt auf dem Surfbrett, was in ihm steckt © Imago Bei dem erstmals durchgeführten Skateboard-Wettbewerb gewinnt Brasiliens Kelvin Hoefler Silber © Imago Gewichtheber Chen Lijun krönt sich im Wettkampf bis 67 Kilogramm mit der Goldmedaille © Imago Turn-Superstar Simone Biles erhält ein eigenes Twitter-Emoji und wird als Ziege dargestellt. Goat - englisch für Ziege - steht für Greatest Of All Time, den oder die Größte aller Zeiten © Imago Anzeige Ragnar Ache feiert sein Tor gegen Saudi-Arabien auf kuriose Weise. Am Ende gewinnt Deutschland 3:2 © Imago Rekord-Olympiasieger USA ist mit einer bitteren Niederlage ins olympische Basketball-Turnier gestartet. Das 76:83 gegen Frankreich war die erste Pleite bei Olympia seit dem Halbfinale 2004 in Athen © Imago Favorit Mathieu van der Poel muss nach seinem kapitalen Sturz im Cross Country aufgeben © Imago Slalomkanute Sideris Tasiadis sichert sich im olympischen Finale in Tokio Bronze - neun Jahre nach seiner Silbermedaille in London © Imago Anzeige Slalom-Kanutin Ricarda Funk legt im Kajak-Einer mit dem ersten Gold für Deutschland nach © Imago Im Surfen ging es derweil hoch her ... © Imago Mit einem Sieger ... © Imago Der in den Wellen von Tsurigasaki Beach am beste zurechtkam und Gold holte ... © Imago Anzeige Es ist der Brasilianer Italo Ferreira © Imago

"Wir sind durch die schwierigen Bedingungen ein bisschen aus dem Tritt gekommen und haben einen Krebs gefangen. Wir sind nicht so schnell wieder ins Rudern gekommen und mussten dadurch den Silberrang abgeben", berichtete Franziska Kampmann und ergänzte: "Das ist scheiße, aber das kann ich nicht mehr ändern."

Frauen-Doppelvierer erstmals ohne Medaille

Seit der Aufnahme der Bootsklasse in das olympische Programm 1988 war bislang immer ein deutscher Frauen-Doppelvierer in die Medaillenränge gefahren. Sechsmal gab es Gold, zuletzt bei den Sommerspielen 2016 in Rio, sowie jeweils einmal Silber und Bronze. 1988 gewann der Vierer der DDR.

Der Doppelvierer mit Hämmerling, Carlotta Nwajide (Hannover), Kampmann (Waltrop) und Daniela Schultze (Potsdam) war mit großen Erwartungen in Tokio an den Start gegangen. Bei der EM in diesem Jahr hatte das Quartett Bronze geholt.

Anzeige

Neben dem Doppelzweier mit Annekatrin Thiele/Leonie Menzel, der im B-Finale Fünfter wurde, ist der Vierer das einzige Frauen-Boot des Deutschen Ruderverbandes (DRV) bei diesen Sommerspielen. Der DRV muss an den verbleibenden beiden Ruder-Wettkampftagen auf Medaillen hoffen.

Der Deutschland-Achter fährt am Freitag um Gold. Einer-Dominator Oliver Zeidler muss sich am Donnerstag noch für den Endlauf qualifizieren, der leichte Doppelzweier mit Jonathan Rommelmann/Jason Osborne sicherte sich am Mittwoch als souveräner Erster seines Halbfinals das Ticket für das Medaillenrennen.

Der Männer-Doppelvierer um den zweimaligen Olympiasieger Karl Schulze fuhr im B-Finale auf Platz zwei und beendete die Spiele als Achter, der Doppelzweier der Männer mit Stephan Krüger/Marc Weber wurde nach Platz fünf im B-Finale insgesamt Elfter.

Alles zu den Olympischen Spielen 2021 bei SPORT1: