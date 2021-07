NBA bleibt bei "Play-in"-Turnier für letzte Playoff-Plätze

Die NBA wird das in der vergangenen Saison neu eingeführte sogenannte „Play-in“-Turnier beibehalten, in dem die letzten beiden Playoff-Plätze jeder Conference von den siebt- bis zehntplatzierten Mannschaften ausgespielt werden.

Das Turnier wird vom 12. bis 15. April 2022 stattfinden, die reguläre Saison endet am 10. April, die Playoffs beginnen am 16. April. In die Saison startet die NBA am 19. Oktober, das erste Finalspiel ist für den 2. Juni 2022 angesetzt.