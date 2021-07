FC Bayern: Armindo Sieb als großer Gewinner unter Nagelsmann?

„Einige der jungen Spieler haben es gut gemacht“, zog Julian Nagelsmann jüngst ein Zwischenfazit in der Vorbereitung. Namen wollte er nicht nennen, doch es ist wahrscheinlich, dass er dabei vor allem an ein junges Bayern-Talent dachte: Armindo Sieb.

Immer wieder hat der anspruchsvolle Trainer von Chancen gesprochen, welche die jungen Spieler in Abwesenheit der EM-Fahrer haben. Chancen, sich zu zeigen und Chancen, sich einen festen Platz im Kader eines der besten Klubs der Welt zu erspielen. Sieb könnte nun einer der ganz großen Gewinner der Vorbereitung werden - dabei ist er erst seit einem Jahr in München.

Sieb mit Tätlichkeit gegen den FC Bayern

Der ablösefreie Wechsel von der TSG Hoffenheim an die Säbener Straße lief nicht ganz ohne Störgeräusche ab. Ein wenig sinnbildlich für die noch so junge Karriere des aufstrebenden Kickers.

„Für so ein Verhalten fehlen mir die Worte“, hatte TSG-Sportdirektor Alexander Rosen daraufhin bei SPORT1 in Richtung der Bayern geschimpft.

Es war die letzte von einigen Kontroversen, die es rund um den jungen Kicker bei der TSG gegeben hatte. Im Dezember 2019 war das der Fall, als Sieb sich in der U17 zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ, die Rote Karte sah und für vier Spiele gesperrt wurde.

Sieb erinnert an Gnabry

Dass er bei den Bayern trotzdem Begehrlichkeiten weckte, liegt an seinem großen Talent. Wenn er dieses auf den Platz bringt, dann sieht man einen Ausnahmefußballer kicken. Dann erinnert Sieb ein wenig an Serge Gnabry, der ebenfalls bei Hoffenheim spielte und dann bei den Bayern durchstartete.

Sieb ist ähnlich flexibel in der Offensive. Ein großer Trumpf, denn es ist kein Geheimnis, dass Nagelsmann Flexibilität bei seinen Spielern besonders wichtig ist. Am liebsten spielt der 1,80 Meter große Angreifer als hängende Spitze. Er kann aber auch auf die Flügel rücken, im Sturmzentrum ging er ebenfalls bereits auf Torejagd.

Sieb ist schnell, trickreich, beidfüßig und mit einem eiskalten Abschluss gesegnet. Außerdem ist er robust und kann verdammt giftig auftreten. Die Kehrseite: Manchmal versteckt er sich in den Spielen zu oft und muss zu seinem Glück gezwungen werden.

Er ist (noch) keiner, der durch Laufstärke auffällt, der ein Spiel an sich reißt oder seine Mitspieler durch Emotionen oder Einsatz pusht. Ein Makel, der Einigen beim FC Bayern auch in den ersten Wochen unter Nagelsmann aufgefallen ist.

Popcornwerfen im Kino bedrohen Siebs Traum vom Profi

Immer wieder überschritt der talentierte Kicker Grenzen oder reizte sie zumindest aus. Im Jugendteam von Motor Halle in seiner Heimatstadt war das bereits so und später auch in der Jugendakademie bei RB Leipzig und bei Hoffenheim.