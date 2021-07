Wechsel zu Girondins Bordeaux fix: Petkovic verlässt Schweizer Nationalmannschaft

Vladimir Petkovic ist neuer Trainer des französischen Erstligisten Girondins Bordeaux. Das gaben der Klub und der Schweizerische Verband SFV am Dienstag bekannt. Petkovic unterschrieb einen Dreijahresvertrag und gibt damit seinen Posten als Nationalcoach auf.

Petkovic führte Schweiz ins EM-Viertelfinale

Petkovic hatte die Eidgenossen bei der EURO durch einen Erfolg über Weltmeister Frankreich erstmals seit 1954 wieder in ein Viertelfinale bei einem großen Turnier geführt. Dort war das Team um Kapitän Granit Xhaka an Spanien im Elfmeterschießen unglücklich gescheitert.

Der 57 Jahre alte Petkovic trainiert die Schweiz seit 2014. Zuvor war er Trainer bei Lazio Rom. In der WM-Qualifikation absolvierte die Schweiz bereits zwei Spiele und steht in Gruppe C mit sechs Punkten auf Platz zwei hinter Europameister Italien.