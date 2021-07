Olympia 2021: Deutsche Medaillen-Bilanz in Tokio der ersten Tage

An den ersten vier Wettkampftagen holen die deutschen Athleten in Tokio zwei Gold- und drei Bronzemedaillen. Die Bilanz ist ausbaufähig, aber noch längst kein Grund zur Besorgnis.

Das lange Warten hat endlich ein Ende: Am vierten Tag der Olympischen Spiele in Tokio holte Slalom-Kanutin Ricarda Funk die erste Goldmedaille für das deutsche Team .

Davor schon hatte es an den ersten drei Tagen insgesamt drei Bronzemedaillen gegeben.

Und dennoch gab der Blick auf den Medaillenspiegel erst am vierten Tag Anlass zur Freude. Denn für Deutschland, das bei den zurückliegenden Sommerspielen seit der Wiedervereinigung immer mindestens Platz sechs geholt hatte, war die Platzierung an den ersten drei Tagen doch noch recht gewöhnungsbedürftig.

Deutschland zunächst hinter Thailand und Ecuador

Ein Grund zur Sorge war aber auch dieser Anblick nicht gewesen, zumindest wenn man die Start-Bilanz mit den letzten Spielen in Rio vergleicht. Denn in Brasilien vor fünf Jahren konnten die deutschen Athleten erst am vierten Tag überhaupt ihre erste Medaille feiern – im Vielseitigkeitsreiten.