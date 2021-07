Jérôme Boateng: Jules Koundé verlässt FC Sevilla - kommt Ex-Bayern-Star

Die Zukunft von Jérôme Boateng ist weiterhin in der Schwebe - doch es verdichten sich die Anzeichen, dass der frühere Bayern-Star demnächst in Andalusien sein Geld verdienen wird.

Derzeit arbeitet der 32-Jährige im Urlaub an seiner Physis, um sich für einen neuen Top-Klub in Stellung zu bringen.

Angebote on Lazio Rom oder AC Florenz blockte „Boa“ ab, weil er unbedingt weiter in der Champions League spielen will. Dies wäre in Sevilla gegeben.