Hertha BSC: Das ist Stevan Jovetic - Wandervogel und ehemaliges Top-Talent

Jovetic wird mit 18 Jahren zum Kapitän

Jovetic wurde in Titograd in Jugoslawien geboren. Heute heißt seine Geburtsstadt Podgorica und ist die Hauptstadt von Montenegro. Mit 14 Jahren ging der talentierte Fußballer allerdings nach Belgrad, um sich dort dem ruhm- und traditionsreichen Partizan anzuschließen.

Jovetic sagte Real Madrid ab

Im Sommer 2013 wechselte Jovetic für die damals noch fast astronomische Summe von 26 Millionen Euro zu Manchester City. Da hatte er in 134 Spielen für die Fiorentina 40 Tore erzielt – und war außerdem emotional sehr an den Klub gebunden.

„Meine Zeit in Florenz war einzigartig, es ist eine großartige Stadt mit leidenschaftlichen Menschen“, erinnerte sich Jovetic vor rund zwei Jahren in der Gazzetta dello Sport : „Ich ging 2013 aus Ehrgeiz zu Manchester City. Ich wollte zu Juventus, aber ich hätte meine Fiorentina-Fans nie verraten können.“

Jovetic kann sich bei City nicht durchsetzen

Dass sich die Meinung von Jovetic bezüglich eines Real-Deals änderte, hatte auch mit seiner Zeit in Manchester zu tun. Der hochgelobte Stürmer kam bei den Citizens nie richtig an und konnte sich nicht durchsetzen. In vier Jahren absolvierte er nur 44 Spiele für die Skyblues, in denen er elf Tore erzielte. Der Anfang vom Ende einer erhofften Weltkarriere.