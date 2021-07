Bundesliga: Testspielerfolg für Mainz gegen Gaziantep

Bundesligist FSV Mainz 05 hat in der Saisonvorbereitung einen Erfolg verbucht.

Vier Tage nach dem 0:1 gegen den englischen Spitzenklub FC Liverpool mit dem Mainzer Ex-Trainer Jürgen Klopp setzten sich die Rheinhessen im Trainingslager in St. Johann 1:0 (1:0) gegen den türkischen Erstligisten Gaziantep FK durch.

Innenverteidiger Moussa Niakhate (45.+4) traf unmittelbar vor dem Pausenpfiff zur Entscheidung. Am Samstag (17.30 Uhr) geht es für den FSV in der Generalprobe gegen den italienischen Klub FC Genua.

Das erste Pflichtspiel der Saison folgt in der Woche darauf am 8. August in der ersten Pokalrunde beim Regionalligisten SV Elversberg.